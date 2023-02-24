聾啞性罪行積犯認侵犯8歲男童　官指重犯機會高判囚32個月 (18:11)

被告鄭傑豐（31歲）案發時為運輸工人，他今需由手語傳譯員協助。法官指，受害人X的心理報告顯示他案發期間感高程度不適，事後向母親透露事件時覺恐懼和焦慮，而母親得知後情緒亦受困擾。另外，X的排尿次數變得不尋常，擔憂認識的人會得知事件，覺得是自己的過失，他更拒絕外出，借電子遊戲分散注意力。

法官續指，報告顯示被告有強烈反社會人格，自小已行為不檢。他2007年起屢次犯案，有多達52項定罪紀錄，包括詐騙、假冒公職人員等，至2021年開始干犯性罪行。他該年3月因非禮遭判監，並於5月獲釋，至12月犯下本案，出獄半年後便重犯，而且變本加厲。

法官認為他或有性沉迷，專挑選年幼男童犯案，難以理解行為對他人造成的傷害，傾向怪責X，悔意流於表面。本案中雖無證據顯示被告有戀童癖，但專家判斷他重犯機會十分高，法官考慮上述因素後，以監禁4年為量刑起點，被告認罪獲三分之一減刑。