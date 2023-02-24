加煙稅後首破私煙　海關截查躉船檢市值近9000萬元私煙 (17:15)

港口及海域科海域行動組高級督察楊家軒指，根據風險管理及分析，發現一艘躉船懷疑正參與走私活動，關員於昨日上午10時在油麻地卸貨區對開海面截停搜查，當時躉船與及拖船共有4名船員，報稱運載兩個貨櫃到油麻地公眾碼頭卸貨區，船長未能提供載貨艙單，以及兩個貨櫃的寄貨人、收貨人地址及貨物等資料，海關亦發現其中一貨櫃編號無效，遂惹起關員懷疑，開櫃檢查發現內有大量未完稅香煙，隨即拘捕4名船員。

港口及海域科海域調查組高級督察鄧家駿表示，不法分子多採用魚目混珠方式，將違禁品佯裝一般貨物偷運來港，今次案件發現躉船上只有兩個貨櫃，根據過往經驗，躉船可運載數十個貨櫃，只運載兩個貨櫃並不符經濟效益。區域巡邏船遂上前截查，由於船員未能提供有關文件，於是打開兩個貨櫃，隨即檢獲大量不同牌子的未完稅香煙，共2650萬支私煙，估計市值約8900萬元，應課稅值約6600萬元，並拘捕四名涉案男船員，年齡介乎38至52歲。

鄧續指，是次是海關本年第二宗破獲利用躉船走私香煙案件，雖然為自加煙草稅之後，海關首宗偵破的海上走私香煙案件，但暫時未發現同類走私香煙案有上升趨勢。海關會繼續採取情報主導執法策略，在不同層面全方位打擊走私活動，並不時全天候監察，加強情報搜集，密切留意走私活動最新情況。