醫管局指塌下手術燈螺絲現金屬疲勞迹象　認無派人覆查承辦商檢查報告 (16:28)

醫管局委任的專家顧問林超雄指，涉事手術燈6口螺絲全斷，斷開的螺絲呈現「海灘紋」，屬金屬疲勞時常見的紋路，料螺絲不斷受震動，直至某階段無法抵受外力而斷開。林超雄亦指，斷開的螺絲亦有生鏽，但他指手術室內環境良好、濕度適宜，螺絲不易生鏽，故相信螺絲生鏽情况非短時間內出現，料已存在一年半載。

醫管局質素及安全總監黃立己表示，手術燈屬非接觸病人的低風險醫療儀器，一般依靠承辦商檢查，醫管局無派人覆核檢查結果。他未有回應醫管局於事件中有否責任，認為「原廠生產用原廠技術人員，系統似乎好完善，但得到咁嘅結果好遺憾」。他又表示，承辦商的檢查紀錄中有列明曾扭緊螺絲，檢查時間亦不止數分鐘，形容單看紀錄頗為正常，「點解個紀錄係咁正常，個結果係咁，我地要再跟進」。

部分同型號手術燈的螺絲螺紋削掉 專家指若受訓必發現

林超雄又發現，部分相同型號手術燈的螺絲螺紋已被削掉，令螺絲未能扭緊，他指只有在螺絲未有對準時強行扭進或拉出，才會削掉螺紋，但暫未能確認螺紋何時被削掉。他亦指出，手術燈的保養維修由承辦商負責，技術人員必須經培訓及考核，認為在正常合理的檢查中，技術人員應可透過扭力扳手測試中發現螺絲鬆開或斷裂。林超雄說，如螺絲鬆開應由合資格人員更換新螺絲，而非重新扭緊。林超雄亦解釋，當螺絲有金屬疲勞裂紋，「一扭就會斷」，故維修時應該會發現，他估計有可能涉及檢查人員使用的扭力扳手有問題，例如未有校準。

醫管局指，公立醫院內共有195支Getinge手術燈，經檢查後累計有23支手術燈有潛在風險，當中8支與事故中手術燈屬同一型號，15支屬同一品牌其他型號。當局亦檢查其他品牌手術燈，經檢查後均確定安全。醫管局要求承辦商更換所有同一品牌手術燈的懸掛螺絲，並於完成更換前加密檢查至每一、兩星期一次。受事故影響，目前8間手術室需暫停使用，141名病人的手術預約需改期，已全部重新安排手術日期。