30歲學護涉循科學館逃出理大暴動罪成　官指被告只為黑衣人急救 (14:23)

案中1人在開審前承認兩項暴動罪，判入教導所，3人則承認在理大外暴動，另一項暴動罪存檔法庭，另外3人在開審後亦改為認罪，理大內暴動的控罪存檔法庭，判囚15至19個月。餘下一名被告鍾泯浚（現年32歲）承認一項無牌管有無線電器具罪，否認兩項暴動罪繼續受審。

陳官裁決時指出，被告自辯稱當時修讀護士課兩個多月，為爭取臨牀經驗入校內急救，刻意說自己不是示威者，甚至要保持距離。被告11月17至18日逗留校內為示威者急救，辯方指他因19日學校有小組匯報，才離開理大，不是畏罪潛逃。

陳官斥其辯解「自相矛盾」，認為若被告注重學業，不應進入理大，且其母親當時入院，被告應在11月18日到醫院照顧母親，在得悉警方11月17日開始封鎖理大時便應盡快離場，反而他「四處流連」，在理大內吃飯休息，可推論他離開理大是為避免拘捕。

陳官亦指被告自稱「義務」在場急救，只是「幕後推手製造的說法，想引人入局」，而他只有初步急救知識，不能處理重傷者，只能幫人沖身、洗眼、扶持受輕傷者，「支援的作用較大」，故裁定他兩項暴動罪成。