初選案｜區諾軒早上翻看一場初選記者會　閱另外五場記者會謄本 (14:10)

戴耀廷、區諾軒和趙家賢在該次記者會交代投票日安排，參選人包括認罪黃之鋒、朱凱廸，以及不認罪的余慧明等亦呼籲市民投票。區在會上被問到於國安法下在參加立會選舉被DQ風險，他稱沒有水晶球預測未來，不知政府採取甚麼行動，他坦言不感樂觀，「而家基本上佢哋想做咩就做咩」。區作供確認片段拍攝他所出席的記者會。

控方原本打算播放另外5場記者會，即6月9日、7月6日、7月11至13日的記者會，連同已播放的7月9日記者會共約6個小時。控方昨日提出改讓區諾軒今早在庭上閱讀餘下記者會的謄本，以節省法庭時間，法官批准並容許被告和律師團隊期間離席。

法官於今日控方播片後離席，只有數名律師和法庭職員留在庭內，區諾軒在懲教人員看管下、於證人台翻閱謄本，他曾向法庭書記取筆作記錄。被告吳政亨和何桂藍亦留在犯人欄，兩人分別不時望向公眾席和使用電腦閱讀文件。午休前，區諾軒表示「睇完」。

此外，不認罪被告柯耀林今早遲到半小時，辯方解釋柯誤會法官指示，代他致歉。柯到庭時其他被告笑言「叫佢請食早餐」，鄒家成又問「睇左財政預算案未？」