兩維他奶前員工涉詐騙公司190萬　准保釋候訊 (14:16)

維他奶一名前經理涉嫌詐騙公司把多張戶外廣告採購訂單授予其名下營運的供應商，涉款190萬元。他又聯同當時任職展銷主任的女下屬涉嫌以虛假報價單及報告誤導公司。事後廉署起訴該2人，前經理被控欺詐罪，他另與女下屬同被控兩項串謀使代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪。2人今（24日）在屯門裁判法院提堂，裁判官將案件押後至4月13日再訊，以待控方準備轉介區院所需的文件。
2名被告為陳永峰（38歲，報稱無業）及姜梓萍（女，48歲，報稱文職）。兩人暫毋須答辯，獲准保釋候訊，不得接觸控方證人，須交出除回鄉證以外的旅遊證件。
控罪指，陳於2016年1月1日至2019年10月3日期間，向維他奶隱瞞他在Why Creative Graphic Design House 的權益，並意圖詐騙而誘使維他奶把39張戶外廣告採購訂單判授Why Creative，令該公司獲得利益或維他奶蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。
陳及姜另被控，於2019年5月7日至2019年6月30日期間，串謀另一同事陳碧琪，使用31套報價單及37份戶外廣告巡查報告，以誤導維他奶，而上述文件的要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳近。廉署發現，該4間服務供應商從未發出涉案報價單，亦無受委聘巡查。