三合會成員經手機遊戲招學生非法收債　警拘11人包括5名中學生 (14:03)

灣仔警區反三會行動組於上月底，根據一宗案件及後續的蒐集情報，掌握一個有三合會新義安背景的集團，以搵快錢為名利誘青少年從事非法收債活動，包括到住宅單位淋油及貼追數街招。警方經調查後相信，兩名有三合會背景的主腦，收到追債事主清單後，會指示3名骨幹成員，透過交友軟件轉交予涉案青少年，行動前有後勤成員提供衣物及淋油工具，並有成員在場監督，指示青少年如何前往犯案地點及逃走路線，並於行動後拍攝照片，完成非法行動後，另有成員以電子支付工具，將500至800元的酬金支付予犯案青少年。

灣仔警區刑事總督察何兆東表示，涉案非法收債集團透過兩個主流手機遊戲「傳說對決」及「絕地求生」的聊天室招攬青少年，集團成員會先結識青少年組隊參與遊戲，混熟後相約出外吃喝玩樂，隨後招攬他們加入三合會，並以「搵快錢」招徠參加收數行動。

反黑組探員經深入調查及翻查大量閉路電視，並得到網罪科協助，掌握集團成員資料，相信他們與全港多區17宗刑事毁壞案有關，亦有未成年人涉案，遂於周三連續兩日採取行動，拘捕11名男女，年齡介乎12至27歲，行動中檢獲犯案時身穿的衣物、手機、油罐及收數紙。所有被捕人正被扣查，其中3人暫控一項刑事毁壞罪名。