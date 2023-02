男被告黃德強(59歲)自去年3月中,還押至今逾11個月,女被告張文芝(62歲)則在還押10個月後,今年2月獲准保釋。

辯方求情指,第二被告若須重召監獄服刑,條例訂明即使她行為良好,刑期亦不得少於31天,有高等法院案例顯示法官可考慮被告的還押時間或超出刑期,酌情即時釋放被告。練官則反問:「所以呢?它(案例)對我有約束力嗎?(And? Is it binding on me?)」重申他根據法例判刑,沒有明文指法庭須即時釋放被告,「有人作過此裁決,不代表這是對的」;辯方則強調法庭有權判被告即時獲釋。

練官又要求檢視案中證物,在庭上取出一把刀檢查後,押後1小時準備判辭。休庭前,練官稱他割傷了自己。