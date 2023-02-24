「太空卡」實名登記期滿可補辦　通訊辦稱難估計實名制能否助減騙案 (12:23)

卓聖德今早於電台節目中表示，實名登記措施是針對以儲值卡匿藏身分的不法之徒，相信新措施有助當局追查罪犯，維護社會治安。至於可否減少涉本地電話號碼的騙案，卓聖德稱當局難估計，形容「道高一尺，魔高一丈」，會密切留意市場發展。

他又說，當局會密切監察實名制的實施情况，並會向電訊商抽查紀錄，提醒市民要如實登記，如申報虛假資料或構成刑事罪行，又呼籲不要購買來歷不明、聲稱已作登記的電話卡。至於市民可否替外地來的親戚登記電話卡，卓聖德說，現時亦會有家長為子女登記，提醒登記人要負擔相關責任，但他相信替家人登記的風險不大。

另外，現時個人用戶每人可向每間電訊商登記最多10張電話儲值卡。本報今報道，有電話號碼收藏家在新制下割愛轉讓部分收藏，質疑為何在實名制下仍要限制市民持有電話卡數目。卓聖德回應說，當局小心平衡各方面意見，包括考慮執法問題，又指當局最初建議每人可向每間電訊商登記3張電話卡，及後放寬至10張，相信已可滿足一般人日常生活需要。