警全港反黑行動拘234人 搗油麻地百家樂賭場 伴裝茶葉公司 (18:16)

其中兩個被搗破的百家樂賭場位於油麻地，分別為2000呎活動室及2000呎住宅單位，主腦以茶葉公司為名租用該活動，並聲稱供客人品茶。兩賭場自去年12月起經營，透過朋友介紹招攬客人，亦會為客人提供膳食及接送服務。警方昨在兩賭場拘捕79人（18至76歲），包括本身是夫婦的集團主腦，另檢獲超180萬賭款及180萬面值籌碼。

警方在全港行動中，共搗破3個非法百家樂賭檔、7個非法釣魚機賭檔、4個非法麻雀賭檔、1個非法十三張賭檔、1個私煙儲存倉及2間賣淫場所，共拘捕234人，包括119名本地男子、87名本地女子、4名內地男子、8名內地女子、14名非華裔男子及2名非華裔女子，年齡介乎13至79歲，分別涉嫌經營非法賭博場所、在賭博場所內賭博、經營賣淫場所、販毒、藏毒、管有攻擊性武器、拒捕、刑事毀毁壞、刑事恐嚇、傷人、使用虛假文書、管有違禁武器、無牌放債、阻礙警務人員執行職務、管有未完稅香煙、違反逗留條件及洗黑錢。

整個行動中，警方亦檢獲大量賭博工具，包括釣魚機、麻雀檯、百家樂賭檯、面值約204萬元的籌碼、一批約值22萬元毒品，包括大麻、可卡因及冰毒、兩把刀、約165萬支私煙、兩輛車及現金約193萬元。

有組織罪案及三合會調查科警司呂思灝表示，黑社會集中「黃賭毒」、非法收帳、刑事毁壞及刑事恐嚇罪行，警方會以「零容忍」態度，透過巡查、突擊搜查、拘捕行動及財務調查，全方位打擊相關罪行。