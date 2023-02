「口罩令」延長至下月8日。財政司長陳茂波今早出席港台英文節目《財政司長熱線》時,多名來電聽眾關注本港何時可解除口罩令,他指醫務衛生局正密切檢視,料「可能近今季末(probably towards the end of this season)」放寬口罩令。