中國鐵建香港前董事涉串謀詐騙 返港即被捕明日提堂 (22:50)

鄭重，65歲，中國鐵建（香港）有限公司前董事，他被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。鄭重於案發時是中國鐵建香港董事，負責遞交標書及跟進該公司及中鐵國際貿易香港的建築工程。而中國鐵建香港為上市公司中國鐵建股份有限公司的附屬公司。中國鐵建香港於2016年9月與成達建築工程有限公司簽訂諒解備忘錄，成立合營公司以進行一些建築項目。成達建築於2016年12月再與中鐵國際貿易香港簽訂3份貿易協議，讓中鐵國際貿易香港作為成達建築的採購代理，為另外3個項目從景泰建築工程有限公司採購建築材料，涉及款項以信用證支付。

鄭重涉嫌於2016年6月至2017年3月期間，與中國鐵建香港時任副總經理王曉杉、成達建築股東及董事劉聰海及其他人士串謀詐騙星展銀行有限公司，致使該銀行向景泰建築支付共逾7530萬港元。鄭重等人涉嫌明知沒有進行真正的交易，而向星展銀行申請開出3張以景泰建築為受益人的信用證，並提交虛假文件包括發票、裝箱單和貨運收據等，以支持有關申請。王曉杉及劉聰海早前就此案被控串謀詐騙，經審訊後被判定罪名成立，各被判囚4年。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，並已就該案起訴多名人士。鄭重當時不在香港，廉署其後向裁判法院申請拘捕令。他於今日抵港時被捕，明日將被直接帶往東區裁判法院應訊。