初選案｜區諾軒稱戴耀廷辦初選早期曾聯絡吳政亨　戴初選後改「35+」說法避違法 (18:10)

有見於九東參選人在會議提議發布公開協議列明初選承諾，區諾軒當時在初選組織者WhatsApp群組，除了表示大會無權左右地區共識之外，他認為應對藍圖應「順勢而行」，依從各區的意願，為免「鬥黃」遂撰寫一些共識「了事」，如果沒提及「關鍵DQ風險」，當作「執到」。區諾軒於庭上解釋「鬥黃」指民主派「內鬥」、「越激進越好」。

區諾軒作供指，民主黨胡志偉曾表達該黨拒絕簽署非由初選組織方訂立的協議，惟胡最終簽署九東共同綱領，區認為若沒發生上述九東會議事件，相信胡不會簽署綱領。法官一度提到胡志偉代表民主黨簽綱領，辯方隨即指胡並非代表黨簽署，區諾軒澄清胡以個人名義簽署，「唔代表黨」。法官續指，組織方允許參選人交報名表時附上綱領，區回應稱這屬「公允說法」。

初選投票日後，戴耀廷在新西選區等群組發信息指，他公開講述「35+」的目的，是運用《基本法》賦予立法會的權力，包括否決財政預算案及使政府問責，而「不提否決每一個議案，也不說癱瘓政府」。區作供表示，當時中聯辦和港澳辦發表譴責，指初選有機會犯法，故區認為戴欲修正關於「35+」的說法，以規避法律風險，並讓候選人參考其表述。

庭上又播放投票日前的初選記者會，趙家賢和區諾軒簡介投票安排，戴耀廷在會上表示，不認為初選違反國安法。審訊明（24日）續。