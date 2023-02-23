立場新聞案︳控方再呈4篇新文章惹辯方不滿　官籲鍾沛權細閱 (17:45)

控方依賴立場發布17篇涉煽動文章提控。本案去年10月尾開審後，辯方發現警方另保存了557篇立場文章，沒有交予辯方，因而展開永久終止聆訊申請，指控方延遲披露資料造成不公。申請不果後，審訊繼續至今。

代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，上午就檢控基礎之一、立法會前議員羅冠聰評論35+初選案提堂的文章〈香港—美麗島〉提問後，下午呈上由557篇文章抽出的另外3篇初選案評論文章，分別由區家麟及前立場新聞採訪主任林彥邦撰寫。控方指文章措辭強烈、以偏概全、欠事實基礎，而立場不斷發布與初選案相關的文章，「抨擊」司法及中央，應能預計這批文章會引起讀者仇恨中央和司法。鍾沛權不同意，稱他「無呢個判斷」。

控方續呈上另外5篇國安法相關文章，當中4篇並非日前披露的557篇文章之內，包括由區家麟撰寫的〈法律只是一種儀式〉、「Cantopop3000」的〈卡夫卡式香港〉等。辯方批評控方一再在結束控方案情後，取出辯方「從來未見過」的文章；控方則指上述全是立場文章，能回應盤問時出現的問題，「加上鍾先生都仲有時間可以睇」。郭官最終押後審訊讓鍾翻閱新文章。