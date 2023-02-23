初選案｜何桂藍反對控方遲交專家供辭呈堂　官指控方解釋確不合理惟未影響審訊 (17:32)

國安法指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡於判辭中，援引代表何桂藍的大律師 Trevor Beel呈交的記錄，即案件於2022年6月已交付高院，同年10月至11月期間，控方指欲保留傳召專家證人的權利，但沒有表明有意傳召。今年1月4日，控方指有意傳召一至兩名社交媒體專家證人，及後辯方由1月16日至2月6日（即審訊首天）才陸續收到兩名警長的4份專家報告。

判辭又指，何桂藍一方提出的理據相當狹窄，與兩名警長的專家證人身分或報告內容無關，純粹聚焦於控方未有按例及早告知辯方。雖然控方無合理解釋，控方應該妥善準備案件，而非期望會與辯方就某部分證據上達成協議。惟考慮目前距離傳召警長尚有一段時間，被告應有足夠時間考慮相關報告，故即使批准控方呈遞證人供辭，亦不會損害何桂藍或影響公平審訊。

判辭最後強調，雖然法庭批准控方呈遞該4份專家報告，但不意味在現階段已接受報告內容。兩名警長的專家資格是否確立，以及其證據所佔的比重，有待日後處理。