預算案︳政府計劃未來數月逢周末不同地區舉行「美食市集」　擬讓青年營運 (16:23)

麥美娟強調，過去3年疫情令香港市民感到壓抑，「冇咩地方可以去」，故希望透過「開心香港」活動讓市民可以「一齊玩」，感受開心氛圍。她稱，正與飲食界及多個團體溝通，尋找有效的方法匯集不同地方美食，並研究如何招募檔主，當局會盡快推展相關工作，以趕及4月推出消費券的時機，「希望到時候有啲地方畀市民消費，支持下本地消費。」

楊潤雄：合製綜藝節目可助培訓人才拓市場

旅發局亦將在夏季籌辦以維港為舞台的大型海陸嘉年華，文化體育及旅遊局長楊潤雄說，旅發局對籌辦大型活動很有經驗，活動細節有待落實及公布。

另外，政府將向「創意智優計劃」注資五億元。楊潤雄表示，措施目標是支持跨領域合作，如動漫與旅遊界、時裝設計及音樂跨界別合作。計劃亦將支持本地電視台與內地或亞洲團隊聯合製作綜藝電視節目，楊潤雄解釋，本港可藉與外地團隊合製有香港特色節目的機會，擴大市場，亦有助培養相關人才，亦屬計劃目的之一。