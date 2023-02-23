廉署起訴兩名維他奶前員工　涉判190萬元廣告訂單予名下公司 (15:51)

陳永峰（38歲，維他奶市場部前經理），被控一項欺詐罪；陳與其下屬姜梓萍（47歲，維他奶市場部前戶外展銷主任）共同被控兩項串謀使代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪。

陳永峰案發時是維他奶市場部採購組及戶外廣告組的經理，職責包括批核委聘服務供應商。姜梓萍任職戶外廣告組戶外展銷主任，負責協助陳永峰向服務供應商索取報價單。兩人需視乎採購項目的金額，取得最少2至3份報價單。

陳永峰涉嫌於2016年1月至2019年10月初期間，向維他奶隱瞞他在Why Creative Graphic Design House的權益，並意圖詐騙而誘使維他奶把39張戶外廣告採購訂單判授予Why Creative。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，調查顯示Why Creative實質上由陳永峰營運及操控。涉案39張戶外廣告採購訂單總值約190萬元。

另外，維他奶內部審計時發現，於2017年7月至2019年4月期間，戶外廣告組大部份訂單都判授予包括Why Creative在內的3間服務供應商，涉及總金額約630萬元。陳永峰又批核向其中一間服務供應商支付月費3.6萬元，安排巡查所有維他奶戶外廣告，以確保狀况良好及內容有更新。維他奶遂指示戶外廣告組提交相關報價單及巡查報告作審核。

於2019年5月初至6月期間，陳永峰及姜梓萍涉嫌串謀戶外廣告組一名下屬，使用31套看來是由4間服務供應商發出的報價單以誤導維他奶。3人又涉嫌串謀使用37份看來是由其中一間服務供應商擬備的戶外廣告巡查報告，誤導維他奶該供應商已進行相關檢查，及擬備和提交報告。廉署調查發現，該4間服務供應商從沒有發出涉案的報價單，亦沒有受委聘進行巡查。