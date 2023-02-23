廉署起訴兩名維他奶前員工　涉判190萬元廣告訂單予名下公司 (15:51)

廉政公署落案起訴維他奶兩名前員工，其中前經理涉嫌隱瞞操控一間服務供應商，詐騙公司把多張戶外廣告採購訂單授予該供應商，金額總值約190萬元；他又聯同前下屬涉嫌以多份虛假報價單及戶外廣告巡查報告誤導公司。兩人被控欺詐罪及串謀使代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪，已獲廉署准予保釋。案件明天（24日）於屯門裁判法院提訊，控方將申請將案轉介區域法院。
陳永峰（38歲，維他奶市場部前經理），被控一項欺詐罪；陳與其下屬姜梓萍（47歲，維他奶市場部前戶外展銷主任）共同被控兩項串謀使代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪。
陳永峰案發時是維他奶市場部採購組及戶外廣告組的經理，職責包括批核委聘服務供應商。姜梓萍任職戶外廣告組戶外展銷主任，負責協助陳永峰向服務供應商索取報價單。兩人需視乎採購項目的金額，取得最少2至3份報價單。
陳永峰涉嫌於2016年1月至2019年10月初期間，向維他奶隱瞞他在Why Creative Graphic Design House的權益，並意圖詐騙而誘使維他奶把39張戶外廣告採購訂單判授予Why Creative。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，調查顯示Why Creative實質上由陳永峰營運及操控。涉案39張戶外廣告採購訂單總值約190萬元。
另外，維他奶內部審計時發現，於2017年7月至2019年4月期間，戶外廣告組大部份訂單都判授予包括Why Creative在內的3間服務供應商，涉及總金額約630萬元。陳永峰又批核向其中一間服務供應商支付月費3.6萬元，安排巡查所有維他奶戶外廣告，以確保狀况良好及內容有更新。維他奶遂指示戶外廣告組提交相關報價單及巡查報告作審核。
於2019年5月初至6月期間，陳永峰及姜梓萍涉嫌串謀戶外廣告組一名下屬，使用31套看來是由4間服務供應商發出的報價單以誤導維他奶。3人又涉嫌串謀使用37份看來是由其中一間服務供應商擬備的戶外廣告巡查報告，誤導維他奶該供應商已進行相關檢查，及擬備和提交報告。廉署調查發現，該4間服務供應商從沒有發出涉案的報價單，亦沒有受委聘進行巡查。