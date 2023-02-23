初選案｜區諾軒稱九龍東參選人欲公開協議並稱「否則兵變」　區指無法左右唯有順從 (15:05)

對於抗爭派發起聲明，趙家賢於2020年6月19日在組織者群組形容「屯門張可森依幾條友就擺明係要隊到行啦」，趙稱較早前戴耀廷和區諾軒召開協調會議，曾經傳閱「白紙黑字」協議供與會者確認，「雖然冇最後無簽紙，但係呢個都係一個mutually agreed consents」。

戴耀廷其後在群組指，新西參選人決定自行簽署協議，九東秘書處亦提出共同綱領，獲參選人同意簽署。區供稱，兩區參選人均於報名初選時附上簽妥文件，但組織方沒要求他們簽署任何綱領。控方追問時遭法官陳慶偉打斷稱「Thank you next！」

及後控方追溯至同月14日信息，三名主審法官質疑控方未有按時序舉證，令人難以跟從。控方解釋，由於區未有出席會議，故只好根據信息提問。區當日在群組轉達時任觀塘區議會主席蔡澤鴻報告九東會議，九東認為有必要發布由大會認可的公開協議，民主黨表明願意簽署官方協議，而在積極運用否決權方面可以「避重就輕」。區引述，蔡特別提到冀大會接納，否則「真係怕兵變」。

區當時在群組表示，他認為大會無權左右地區共識，因此唯有順從，而組織方為免DQ風險的「善意」不奏效更衍生爭端。區在庭上稱，初選機制有不同詮釋，如果不斷作出表達，就會有「收窄模糊」的情況。區又表示曾獲民主黨胡志偉告知，該黨不欲簽非官方協議，並恐怕會被人「抽秤」。