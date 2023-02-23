初選案｜區諾軒稱九龍東參選人欲公開協議並稱「否則兵變」　區指無法左右唯有順從 (15:05)

「35+」初選案今（23日）進入第14天審訊，控方證人區諾軒繼續作供。控方展示初選組織者WhatsApp群組信息紀錄，區諾軒曾轉述九東參選人在會議認為有必要發布由大會認可的公開協議，否則「怕兵變」。區供稱，因為他們以「兵變」形容「咁嚴重」，區當時認為大會已無權左右決定，區承認他有「把關不力的責任」。
對於抗爭派發起聲明，趙家賢於2020年6月19日在組織者群組形容「屯門張可森依幾條友就擺明係要隊到行啦」，趙稱較早前戴耀廷和區諾軒召開協調會議，曾經傳閱「白紙黑字」協議供與會者確認，「雖然冇最後無簽紙，但係呢個都係一個mutually agreed consents」。
戴耀廷其後在群組指，新西參選人決定自行簽署協議，九東秘書處亦提出共同綱領，獲參選人同意簽署。區供稱，兩區參選人均於報名初選時附上簽妥文件，但組織方沒要求他們簽署任何綱領。控方追問時遭法官陳慶偉打斷稱「Thank you next！」
及後控方追溯至同月14日信息，三名主審法官質疑控方未有按時序舉證，令人難以跟從。控方解釋，由於區未有出席會議，故只好根據信息提問。區當日在群組轉達時任觀塘區議會主席蔡澤鴻報告九東會議，九東認為有必要發布由大會認可的公開協議，民主黨表明願意簽署官方協議，而在積極運用否決權方面可以「避重就輕」。區引述，蔡特別提到冀大會接納，否則「真係怕兵變」。
區當時在群組表示，他認為大會無權左右地區共識，因此唯有順從，而組織方為免DQ風險的「善意」不奏效更衍生爭端。區在庭上稱，初選機制有不同詮釋，如果不斷作出表達，就會有「收窄模糊」的情況。區又表示曾獲民主黨胡志偉告知，該黨不欲簽非官方協議，並恐怕會被人「抽秤」。