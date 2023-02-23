女廚師認指使情夫向出軌丈夫淋鏹水囚10年8個月 (14:51)

被告何美恩（現年41歲）承認案情指，2019年11月27日，被告致電前同事陸智勤，要求對方買通渠水淋事主張金強，以報復事主出軌。陸當晚8時在將軍澳富寧花園停車場內埋伏事主，迎面淋潑一杯通渠水後逃離。事後事主上身多處受化學灼傷，左右眼角膜有缺損。去年底覆診顯示，他頸左前方有一道帶狀疤痕，及患有飛蚊症。

辯方求情指，2013年被告認識大她十歲、從事地產經紀的事主，兩人翌年結婚，起初關係甜密，被告在事主游說下掏出100萬元積蓄，供事主以個人名義買樓投資。惟幾年後事主對被告冷淡，被揭發後坦言與情婦育有一名5歲私生女，亦不打算終結關係。

被告感到自己只是洩慾及賺錢工具，情緒低落期間，得到同一餐廳任職廚師的陸智勤安慰，遂互生情愫。及後被告有意疏遠陸，及試圖挽回事主但不成功，最終她在積壓情緒下，向陸提出要報復事主。案發後兩人離婚。

特委法官黃佩琪判刑指，被告事後需要還押小欖，又曾試圖飲漂白水自殺。惟罪行性質嚴重，因為淋潑腐蝕性液體，可對受害人造成不可磨滅傷勢，而案中事主被毁容，亦承受重大心理陰影。但考慮被告認罪及情緒不穩定，可予減刑，判囚10年8個月。