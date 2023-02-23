預算案｜江玉歡指向馬會增收稅款「恩將仇報」　劉業強稱收太少　陳茂波：馬會應多出一分力 (14:45)

曾競逐馬會大董並落選的立法會議員劉業強就認為，馬會去年足球博彩稅後盈利90多億，認為單單每年向馬會加徵24億稅款並不足夠，加上馬會儲備龐大，每年24億稅款對馬會亦只是「九牛一毛」。劉業強又指，馬會有其獨特性，由「Royal Hong Kong Jockey Club（英皇御准香港賽馬會）」變成「Hong Kong Jockey Club（香港賽馬會）」，認為馬會資產屬於香港政府或市民與否都「可圈可點」，關注政府會否考慮引入競爭或分拆馬會體育博彩業務，甚或將馬會「產業資本化」。陳茂波回應指，以現行上市規則，博彩業無法上市。

議員江玉歡就指，馬會雖不會減少慈善基金的恆常撥款，但可推斷日後額外捐款則一定會減少，或會影響一向依賴馬會捐贈的社福機構，間接影響貧苦大眾，而疫情期間馬會也有貢獻，政府在復常後則率先向馬會「開刀」，質疑有「恩將仇報」之感，同時關注向馬會徵收的稅款中有多少會投放於基層社會服務。陳茂波回應指，馬會稅前利潤高於24億元，加上馬會於2021年投資也賺取很多利潤，且機構財政儲備充足，可以承擔額外繳付120億元，認為社會好不容易捱過3年疫情，仍需支援和鞏固，馬會「多出一分力是應該的」。

經民聯議員陸瀚民關注，政府會否容許馬會推行全球匯合彩池及新增籃球等新博彩項目。陳茂波回應指，馬會實行全球匯合彩池與否要待馬會開拓。至於新增其他博彩項目，則關乎社會是否積極鼓勵博彩風氣，料需要一定社會共識，而他本身不太希望進一步鼓勵市民，尤其年輕人參與博彩。