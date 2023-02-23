立場新聞案｜控方引羅冠聰文章逐句提問質疑評論事實混淆　鍾沛權指文章具事實基礎 (13:59)

律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，首先圍繞初選案的背景，指案件提堂時，法庭「直踩」至凌晨，盡快處理案件，而控方拒絕保釋及覆核法庭批准的擔保，「有冇濫用權力係一回事，但係佢根據程序做」；鍾沛權同意律政司是根據程序處理案件，但「依法唔代表一定合乎公義」，舉例他被控的煽動罪50多年沒有動用，因當局明白此條例有問題、被指侵害人權，「有法都唔可以亂用」。

控方續針對羅冠聰在初選案提堂翌日發布的文章〈香港—美麗島〉提問，逐句詢問鍾沛權對文章的解讀，並指本案審訊的要素，是讀者對文章的解讀。鍾則質疑讀者的理解多元，舉例考評局解讀文章的建議答案，亦曾與作者原意相悸，他作為編輯不會逐句查考作者意思。

控方另質疑，文中只說初選依據《基本法》賦權否決財政預算案，沒有指其目的是癱瘓立法會、逼使特首下台，資料不全，「令人可以過分演繹」。鍾沛權亦不同意，認為文章風格精煉，故不列出所有事實，但一般關注事件的讀者均可理解內容，文章亦有事實根據；至於初選是否合法，是另一宗案件的爭議點，至今未有結論。