地盤工認管炸藥及煽惑無牌管槍囚26個月　 (13:23)

游官指，被告張翰維如取得碳，加上被檢獲的590克硝酸鉀及859克硫磺，可製成1.1公斤「黑火藥」。材料在2019年購入，如使用在社會運動可引致嚴重人命損傷，即時判監無可避免，但同時接納被告2021年6月被捕前都未曾買碳，屬無意製成炸藥。至於煽惑一罪，法官認為涉案2019年10至11月期間正值社會動盪不安，被告提及製作、改裝不同槍械，雖無侮辱性言辭，也必然加劇破壞治安的風險。

游官續引述案情稱，被告曾在Telegram討論如何加人入群組時，表示要發送予「手足」，而根據司法認知，「手足」意指與警方對抗的人士，顯示武器有機會用作傷害警員。本案中群組訊息達50則，惟被告無直接鼓吹他人使用意圖令警方受傷。游官表示兩罪無必然關係，然而為免對被告造成粉碎性後果，下令部分刑期同期執行，加上被告配合警方調查獲額外減刑，總刑期為監禁26個月。