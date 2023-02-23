預算案︳陳茂波稱稅制改革要視乎時機免「添煩添亂」　仍無意撤「辣招」因「有錢人多」 (13:17)

實政圓桌田北辰讚賞當局推出多項短期紓困措施，「我哋實政圓桌想你幫嘅人都幫晒，交稅嘅退稅，拎福利金嘅拎多啲，更加碼每人5000，我喺度多謝你。」不過他提出當局應盡快開始研究稅制改革。陳茂波回應指，當局對稅制改革己有深入研究，並有不同方案，但要在合適時機提出，「呢幾年社會經歷疫情，大家都相當困擾、壓力相當大。喺呢段時間提呢個（稅制改革）出嚟，似乎容易為社會添煩添亂。」

至於預算案提出子女免稅額由12萬增加至13萬，新民黨容海恩表示歡迎，笑稱也有考慮「生唔生第三個（小孩）」，認為若設累進式扣稅有助刺激生育率，減少家庭負擔；民建聯葛珮帆則建議增加父母免稅額等。陳茂波稱，由於財政考慮未有調整其他免稅額，重申政府面臨財赤必須「睇餸食飯」。

議員管浩鳴就指出部分非政府機構希望購入住宅，或供服務者居住，關注政府會否為樓市辣招設「退場機制」。陳茂波回應稱，若非政府機構因業務需要購入物業，當局可以為單一項目研究扣減印花稅與否，但他重申「辣招」是希望保障努力儲蓄、希望上樓的市民，「供應仲有限嘅前提下，我幾時都係先睇咗未曾有樓嘅市民先。」他又稱，對於撤辣仍有擔心，「畢竟我哋社會好有錢嘅人好多。」

另外，政府計劃重推「資本投資者入境計劃」，紡織及製衣界議員、經民聯陳祖恒關注投資者購入舖位、或入股其他公司，會否當作投資額。陳茂波回應稱，投資移民可以買樓自住或購買寫字樓做生意，「完全冇問題，可以隨便。」但重申物業不計入投資門檻資產。他又說， 當局會要求投資者將部分資金，投入本港推動的產業，如創科，相關政策局正在檢視。