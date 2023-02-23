預算案｜被批消費券「愈派愈縮」不及澳門　陳茂波：政府不能「打腫臉皮充闊佬」 (10:47)

另有聽眾質疑，大部分市民用消費券購買外地進口的商品，而非用在服務性行業，認為消費券對幫助經濟作用有限。陳茂波稱認同，指政府曾研究發放只針對餐飲業的消費券，但政府曾做調查，市民均希望有更多選擇，加上過去幾年零售界亦面對經營困難問題，最後決定不提出相關限制。

陳茂波又指下年度的財政儲備降至7629億元，相當於12個月政府開支，認為水平仍健康。對於《財政預算案》估算今年的實質經濟增長將介乎3.5%至5.5%，陳茂波指，本港近年出口較差，主要受外圍環境及疫情等影響，但內地經濟增長快、跨境運輸阻礙減少，相信情况會有好轉，認為估算合適。

旅遊業界批無復業基金 陳茂波稱已到復常階段

被問及《財政預算案》未有推出幫助旅遊業界的復業基金，陳茂波指，隨本港恢復與國際及內地往還，近期旅客數字彈升得很快，相信酒店業生意會隨時間陸續恢復。他又指，疫情初期各行各業都面對「休克式衝擊」，政府有需要用公帑提供協助，但到復常階段，企業要跟隨市場規律和風險回報，自行決定投資，但他稱明白若企業在現時環境投資，資金周轉有一定難度，因此政府提供百分百擔保幫助企業貸款。

另外，被問及新加坡直接投資中小企，香港旅遊業在復蘇方面會否輸給對方，陳茂波回應指，旅客來港旅遊與到新加坡旅遊「不可同日而語」，形容香港「好玩好多」、笑稱「香港起碼有真嘅山」，亦可經本港到內地玩，強調用公帑提供協助屬非常時期的手段。

亦有聽眾指《財政預算案》只加煙草稅，沒有加酒稅，批評政府只向煙民「開刀」，「是否有權有勢嘅人先可以食煙飲酒，窮人就食唔起飲唔起呢？」。陳茂波回應指，時任財政司長曾俊華取消紅酒稅，是希望推動紅酒業，現時經濟效益成績不錯。他稱今次加煙草稅是考慮到吸煙人士及食二手煙人士的健康，強調加煙稅為降低吸煙率，而非為增加稅收。