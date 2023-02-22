大鴉洲海岸公園現催淚彈碎片　警稱於該處恆常演習會適當跟進 (18:30)

有媒體報道，上周六在屬於南大嶼海岸公園圍的大鴉洲發現數百顆用過的催淚彈碎片，並能在空氣中偵測到催淚氣體。警方回覆《明報》時確認，會於大鴉洲恆常訓練及演習，完成演習後，警方會盡力清理留下的碎片，針對目前的情況，警方會作出適當跟進。
HKFP前日報道，上周六在大鴉洲距海岸線數米的混凝土地面，發現數百塊催淚彈殘骸，包括手擲式催淚彈碎片、疑是槍發式催淚彈外殼及疑似催淚彈空彈，又指當風吹過，能在空氣中偵測到催淚氣體。報道指，記者去年11月到場時未發現該些殘骸。
警方回覆《明報》指，警方會於大鴉洲進行恆常訓練及演習以應付突發事件。完結後，警方會「盡力清理」留下的碎片，但提到過程「有時或會受天氣、環境及其他因素影響」。針對目前情況，警方會作出「適當跟進」。
被問到若市民自行清除催淚彈殘骸會否觸犯法例，警方指根據《火器及彈藥條例》第13條，任何人除非持有牌照，否則不得管有槍械或彈藥的槍彈殼，違例最高可罰款10萬元及監禁14年。警方呼籲如市民於任何地方發現彈殼，應馬上致電警方，交警方處理。
綠惜地球總幹事劉祉鋒指催淚彈含化學物質，很大機會含毒性，不應遺留在接近生態的環境。他理解警方希望安排演練遠離民居，但也要「有手尾」，演練後應清理現場。他擔心殘骸若被吹入海，隨風向水流移動，會危害海洋生態。他認為警方在需要演練的日子應提醒公眾不要靠近，以免催淚氣體刺激肺部。