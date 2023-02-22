大鴉洲海岸公園現催淚彈碎片　警稱於該處恆常演習會適當跟進 (18:30)

HKFP前日報道，上周六在大鴉洲距海岸線數米的混凝土地面，發現數百塊催淚彈殘骸，包括手擲式催淚彈碎片、疑是槍發式催淚彈外殼及疑似催淚彈空彈，又指當風吹過，能在空氣中偵測到催淚氣體。報道指，記者去年11月到場時未發現該些殘骸。

警方回覆《明報》指，警方會於大鴉洲進行恆常訓練及演習以應付突發事件。完結後，警方會「盡力清理」留下的碎片，但提到過程「有時或會受天氣、環境及其他因素影響」。針對目前情況，警方會作出「適當跟進」。

被問到若市民自行清除催淚彈殘骸會否觸犯法例，警方指根據《火器及彈藥條例》第13條，任何人除非持有牌照，否則不得管有槍械或彈藥的槍彈殼，違例最高可罰款10萬元及監禁14年。警方呼籲如市民於任何地方發現彈殼，應馬上致電警方，交警方處理。

綠惜地球總幹事劉祉鋒指催淚彈含化學物質，很大機會含毒性，不應遺留在接近生態的環境。他理解警方希望安排演練遠離民居，但也要「有手尾」，演練後應清理現場。他擔心殘骸若被吹入海，隨風向水流移動，會危害海洋生態。他認為警方在需要演練的日子應提醒公眾不要靠近，以免催淚氣體刺激肺部。