初選案｜新界西參選者協議加入擁護《基本法》及效忠特區條款　區諾軒稱沒參與新西協調會 (18:18)

區諾軒供稱，5個地方選區的初選均將協調共識納入文件，除了新界西之外，其餘4區的協議包含「積極運用《基本法》權力否決財政預算案」；唯獨新界西的文件用字不同，列明「會運用」否決權力。

控方就區諾軒撰寫的facebook帖文發問，文中提及「若35+攬炒，否決預算案重要，應該著力宣傳」。區表示，當時部分初選參加者關心否決預算案的議題，他們認為否決預算案可以促使特首落台，此為「攬炒」的意思。區又指，撰文時沒有人公開反對運用否決權，「我唔敢咁武斷，只係話無人公開反對」，但他於2020年7月已退出初選工作。

控方呈上民主動力的WhatsApp對話紀錄，戴耀廷表示經過數月努力，民主派在5個地方選區和「超區」協調後達成協議，將舉行公民投票程序。控方問及區諾軒，協議內容是否包括否決預算案，法官陳慶偉聞言說「謝謝，下一條問題」（Thank you, next question）。

此外，控方將初選提名表格呈堂，條款包括「確認支持和認同由戴耀廷及區諾軒主導之協調會議共識」，而候選人一旦違反共識，將不予發還按金。控方又要求區諾軒比較新界西協議文件和協調會議有何分別，區直言他沒有參與新界西的協調會議，庭上傳來笑聲。審訊明（23日）續。