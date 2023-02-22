地盤工多次強姦分居妻子判囚7年半　官斥被告亦曾有婚外情卻嚴人寬己 (17:49)

代號C.S.C.的被告（現年44歲），目前與事主仍是夫妻關係。法官張慧玲判刑時，引述事主感受，指她在本案後才知原來被告與另一女子偷情，而她在審訊期間見到網上有人對她批評，感到不開心。事主亦對被告另被控的一項強姦罪及一項肛交罪脫而不忿。

張官續指，被告育有兩名與前妻生的十餘歲女兒，他於2019年7月因恐嚇另一名女友不准分手，而被判囚4個月。張官又指，可推斷事主當時不想懷孕，故被告強姦事主時不用避孕套，屬因素加刑。但是對比遭陌生人強暴或是遭曾有性關係的丈夫強姦，後者相對下是嚴重情況下較不嚴重。

最後張官指，由於次項強姦罪中涉更多暴力及對事主「好大羞辱」，故首項強姦罪判囚6年，次項強姦罪判囚6年半，兩罪同期執行。另外，被告多次致電及8度去信事主，施壓要求她撤控，若非事主不受影響，被告可能逃避法律制裁，就該妨礙司法公正罪上調總刑期至7年半。