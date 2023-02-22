地盤工多次強姦分居妻子判囚7年半　官斥被告亦曾有婚外情卻嚴人寬己 (17:49)

四旬地盤管工於2019年疑不滿分居妻子與男友人共度中秋，一晚內多次強姦及雞姦分居妻子。地盤工否認4項強姦罪及1項「未經同意下作出的肛交」罪受審，早前被裁定兩項強姦罪成立，高院法官今（22日）形容被告是惱羞成怒下強姦其妻，而被告過往一宗案底揭露他曾有一段婚外情，法官斥被告「雙重標準」，「自己同人通姦就無問題，事主同男仔出去就唔得。」法官就兩項強姦罪及一項被告承認的妨礙司法公正罪，判被告監禁7年半。
代號C.S.C.的被告（現年44歲），目前與事主仍是夫妻關係。法官張慧玲判刑時，引述事主感受，指她在本案後才知原來被告與另一女子偷情，而她在審訊期間見到網上有人對她批評，感到不開心。事主亦對被告另被控的一項強姦罪及一項肛交罪脫而不忿。
張官續指，被告育有兩名與前妻生的十餘歲女兒，他於2019年7月因恐嚇另一名女友不准分手，而被判囚4個月。張官又指，可推斷事主當時不想懷孕，故被告強姦事主時不用避孕套，屬因素加刑。但是對比遭陌生人強暴或是遭曾有性關係的丈夫強姦，後者相對下是嚴重情況下較不嚴重。
最後張官指，由於次項強姦罪中涉更多暴力及對事主「好大羞辱」，故首項強姦罪判囚6年，次項強姦罪判囚6年半，兩罪同期執行。另外，被告多次致電及8度去信事主，施壓要求她撤控，若非事主不受影響，被告可能逃避法律制裁，就該妨礙司法公正罪上調總刑期至7年半。