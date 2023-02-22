七旬婦「通波仔」術後死亡　陪審團裁定事主死於自然 (16:58)

事主黃琼愛終年69歲，她2019年3月2日因心肌梗塞，被轉介至伊院進行「通波仔」手術，術後心臟主動脈撕裂，接受主動脈修補手術惟無法救治，翌日離世。死因裁判官今周慧珠引導時指，若陪審團接納事主的主動脈夾層剝離和有急性心肌梗塞，便應裁定事主「死於自然」，否則便是「死因存疑」，不過根據本案證據，此可能性較低。

本研訊為期5天，共傳召8名證人，除事主兒子馮銘忠外，其餘7人皆為醫生。陪審團退庭商議約1小時後，裁定事主死於自然，並建議主診醫生若發現有其他原因引致病人情況惡化時，可諮詢專家醫生以提高正確診斷的可能性。

周官在裁決後表示，明白結果未必如家屬所願，但希望他們盡快走出傷痛，記住事主對家人的關懷和愛，如此即使她已不在人世，精神仍然長存。語畢家屬席傳出嚎哭聲。事主幼女在庭外一度哽咽指，過去數年他們都活在傷痛中，情緒受困擾，並認同陪審團建議，盼同類事件不要再發生。