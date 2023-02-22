貨車司機推女子落輕鐵路軌　稱因賭馬輸錢及精神錯亂　判半年醫院令 (16:16)

被告丘俊樂（34歲，貨車司機）今承認於2021年11月28日在屯門輕鐵大興北站2號月台上，非法及惡意傷害徐姓女子。庭上透露，被告曾有兩次普通襲擊案底。

辯方求情透露，被告案發時獨居，父母多年前離異，自12歲時已確診精神病，22歲開始濫服咳藥水，27歲始更服用K仔。被告因案發前兩天停服咳藥水，因其精神錯亂，在賭馬輸錢及以為事主嘲笑下而犯案。暫委法官陳慧敏在判時指出，案發時距離下班車到站仍有約5分鐘，受害人只受輕傷，避過受下班車撞擊的風險，考慮醫生報告，遂判被告入院半年。

案情指，2021年11月28日下午約4時半，姓徐的事主與男友進入屯門大興北輕鐵站。當徐行經被告所在位置，被告突然雙手用力推她的左肩，令她墮進路軌，男友跳落路軌扶起她。兩人分別質問被告為何推事主，被告先答「你要落去囉」，其後否認。被告在事後離開月台，走向大興商場，

男友扶着事主返回月台，然後報警，並把她送院治療。醫療報告顯示她枕骨部位頭皮有血腫、右肘及雙膝擦傷，即日出院。同日晚上7時許，被告在輕鐵青松站被捕。