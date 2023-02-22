預算案︳馬會批額外博彩稅「重大影響」慈善信託基金撥款　陳茂波稱馬會要「自己諗掂佢」 (15:45)

馬會又建議政府展開對足球博彩發牌條件的檢討，給予馬會必需的彈性及競爭力，以應對來自非法外圍和境外莊家的市場競爭及挑戰，並緩解因須繳交「額外足球博彩稅」而引致收入下降的負面影響，強烈促請政府認真檢討及長遠調低博彩稅率，特別是介乎72.5至75%的賽馬博彩稅率，並希望政府支持馬會引入更多越洋轉播及全球匯合彩池。馬會又重申，對上調博彩稅率的建議有強烈保留，認為將帶來不可挽回的結構性問題，並徹底削弱馬會的持續競爭力，形容「最終只會損害香港，使非法外圍及境外莊家成為唯一得益者。」

陳茂波出席預算案記者會時回應馬會說法，指政府決定前已考慮本港博彩競爭力，重申馬會不應減少慈善開支，又指足球博彩非香港獨有，而且競爭激烈，承認有市民會循網上或其他途徑投注，指今次向馬會額外徵收稅款，相等於增加足球博彩稅率至約60%。陳茂波又指，會於未來5年觀察足球博彩的競爭環境，並視乎馬會儲備狀况及對慈善事業投入等因素，表示馬會「要度下點樣去處理呢24億額外印花稅，佢節流又好、佢用佢Reserve（儲備）又好，各樣都好，呢個佢（馬會）自己諗掂佢」