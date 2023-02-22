預算案｜教育經常開支逾千億僅次社福衛生　中小學教師流失率全線上升 (15:17)

根據財政預算案2022/23的修訂預算，幼稚園、官津小學、公營中學和特殊學校的教師流失率全線上升，分別達17.5%、8.5%、9.8%及11.5%。

新一份財政預算案同時提及，為參加2024年中學文憑試（DSE）的學校考生代繳考試費，開支1.51億元，政府消息人士料惠及43200名學生，稱當局暫未打算將措施恆常化。考評局主席容永祺感謝連續第6年延續措施，相信有助減輕家長與考生的經濟負擔。

為加強職專教育，財政預算案指，9月新學年起，職業訓練局（VTC）推出為期兩年的先導計劃，讓高中生及早認識職專教育，政府消息人士指，當局向VTC提供88萬元，提供的課程屬資歷架構第3級別，中學生可利用延伸課時、應用學習科目等方式上課，助學生增加升學機會，料對就業也有裨益；名額約40多個學生，涉約兩間中學，當局正尋找有興趣參與的學校。

此外，因應「中學IT創新實驗室」計劃反應踴躍，政府將增撥3億元，在未來3個學年繼續向每所公帑資助中學，提供最多100萬元資助，舉辦資訊科技相關課外活動。政府消息人士稱，現時逾8成半中學參加計劃，料增撥資源後，逾9成中學參加。現有約6成小學參加「奇趣IT識多啲」計劃。