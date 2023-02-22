公醫假期補水免徵稅　稅局上訴被駁回 (15:04)

本案由上訴庭副庭長關淑馨、法官張澤祐及林雲浩審理。判辭指，原審高院法官陳健強裁定梁家騮上訴得直，下令毋須梁就休息日及法定假日工作所得的補償金繳稅，稅務局長事後上訴。本案爭議在於稅務上訴委員有否將相關補償金，錯誤裁定為《僱傭條例》下受僱工作所得的收入。稅務局一方力陳，根據案例，可徵稅收入包括僱員收取的回報，除非款項不是與就業有關，才不必徵稅。

法官關淑馨表示，雖然梁家騮的申索與僱傭合約有關，但醫管局支付賠償金，並非基於僱傭合約的任何條款，而是源於法庭裁定醫管局違約，剝奪了梁的休息日及法定假日所作的補償。故此，關官認為賠償金不應該被視作受僱的收入，下令駁回上訴。

法官張澤祐和關官持相同立場，惟另一法官林雲浩認為，涉案補償金為《稅務條例》下的工作收入，而涉及休息日及法定假日的條款，亦是僱傭合約的一部分。林官形容，補償金帶有「獎勵」性質，法律上屬於受僱收入。