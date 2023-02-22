涉「洪門宴」王詩雅否認違防疫規例　控方將傳張竹君作證 (14:54)

被告王詩雅（37歲）否認於去年1月5至12日期間，干犯一項「沒有遵從獲授權人員提供資料的要求」罪及7項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪，包括明知而向衛生主任張竹君提供虛假資料。

控方今表示和辯方已簽署承認事實，控方擬傳召7名證人作供，其中5人曾致電被告，包括一名衛生署傳染病主任和4名護士，以及2名衛生署調查助理，另毋須傳召2名「牛気」餐廳經理和一名恆生銀行職員。控方續稱，上周收到辯方的專家報告，正積極審閱內容及找尋另一專家作證。控方需要盤問辯方專家證人，也有機會傳召被告早前住院的主診醫生作供。

辯方指出，除了被告會出庭自辯之外，專家證人會講述被告當時因感染新冠病毒，而影響其精神狀態，辯方會提出事實爭議，指被告沒說部分說話，或並非「明知」違反規例，而被告具合理辯據。辯方亦爭議被告在調查所作出內容的完整性和準確性。

控辯雙方原本預計5日審期，惟暫委裁判官沈智輝認為辯方專家報告有一定複雜性，因此押後案件，以待控方找專家證人及考慮須否額外傳召醫生。