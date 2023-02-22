拍攝梁振英兒子航班資料供人加訂服務　22歲前地勤被判80小時社服令 (14:57)

被告郭尚文（22歲，報稱地勤人員）除了被控一項不誠實地獲益而取用電腦罪外，另被控否認意圖妨礙司法公正罪。他否認後者，今月初經審訊後裁定罪名不成立。

郭承認的案情指出，2019年12月初，梁傳昕利用香港航空應用程式，為他及家人購入來回日本機票。同月25日，香港快運查核梁傳昕的回程資料時，發現有不尋常預約費用，包括24個飛機餐、5項行李寄存服務，總值3375元，另有多項帳戶資料亦被修改。經內部調查下，發現登入梁傳昕戶口的IP地址，為首被告黎紹泓（24歲，報稱便利店兼職員工）母親登記名下。

被告於12月23日得知梁及家人乘搭快運，遂在港鐵香港站的登機櫃台，以同事的帳戶登入系統搜索涉案資料。被告隨即拍照，及發送至黎在內的Whatsapp群組，並問群組成員有否看到梁振英。被告於翌年1月被捕，在錄影會面中承認有拍攝資料，並稱因有傳聞指梁一家將乘搭航班抵港，故登入系統作查核，但重申沒有修改任何資料。