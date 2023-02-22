前區議員曾錦榮認騙選舉開支求情稱用於買防疫物資　官指性質嚴重判囚兩個月 (12:24)

被告曾錦榮（28歲）今日無律師代表，自行處理。裁判官王證瑜甫開庭表示，有市民於上次聆訊後向法庭致函，兩信的內容是針對被告聲稱的求情理由，表達個人意見，但法庭不會在判刑中考慮信中內容。

報告顯示被告適合中度時數的社會服務令，但遭控方反對，要求判處其他刑罰，包括監禁。被告今再求情指，他早前經歷還押後已明白罪行嚴重，而他未來有一連串工作，冀法庭輕判。

裁判官表示，考慮各項因素後，雖然被告認罪及初犯，但是罪行嚴重，判被告囚兩個月。被告聞判後，表現冷靜並向裁判官點頭。

東區裁判法院今日亦處理2宗涉及2019年區議會選舉候選人沒有按規定提交選舉申報書的案件。兩名2019年區議會選舉敗選候選人胡健南（44歲）及王鑑賢（38歲）早前承認相關罪名。辯方今日分別求情指，2人因為法律知識薄弱、低估後果而犯案，裁判官林子勤接納感化官建議，判2人各160小時社會服務令。