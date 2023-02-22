預算案｜政府財赤近1400億　將向馬會每年收24億「額外足球博彩稅」為期五年　煙稅每支加六毫 (13:01)

行政會議召集人葉劉淑儀早前建議政府調高足球博彩稅。新一份財政預算案提出，由2023至2024年度起，向馬會徵收每年24億元的「額外足球博彩稅」，為期五年，原有博彩稅率不變。政府亦引述馬會承諾稱，不會減少馬會對本地慈善事業的承擔。消息指，馬會去年按50%稅率，向政府繳交99億元足球博彩稅，故認為未來5年每年向馬會徵收24億元額外款項，馬會亦有空間負擔，加上若要額外徵收六合彩及賽馬收益，修例門檻較高。消息又指，新措施同樣涉及修例，政府計劃今年中向立法會提交修例建議。

政府亦提出，將每支香煙的煙稅調高6毫，並按同等比例提高其他煙草產品稅率，冀吸煙率可由目前9.5%降至7.8%。消息指，增加煙草稅可為政府帶來約10億元收入，加稅比率31.48%，料每包煙零售價將增至約73元，煙稅佔零售價比率升68%，仍較世衛建議的75%為低。

至於公務員編制，將維持零增長目標。