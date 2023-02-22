預算案｜政府減派糖　薪俸稅退稅上限6000元　續推千元電費補貼 (11:28)

政府同時提出，提高子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額至13萬元。

當局亦會繼續為每個合資格住宅用戶提供1000元電費補貼，涉及開支約29億元，而每戶50元的電費紓緩金計劃，亦會延長至2025年。另外，領取綜援、高齡津貼、長生津者也會額外獲發半個月津貼。「公共交通費用補貼計劃」的臨時特別措拖亦延至今年十月底，政府同時繼續為文憑試考生代繳考試費。

相對去年預算案，薪俸稅、住宅物業差餉的寬免幅度均減少。電費補貼及綜援、高齡津貼、長生津者也會額外獲發半個月津貼幅度則維持。

預算案稅務寬免及其他派糖措施：