預算案｜政府減派糖　薪俸稅退稅上限6000元　續推千元電費補貼 (11:28)

新一份預算案續推一系列派糖措拖，包括退稅及電費寬免等。政府提出，寬減2022至23年度百分百薪俸稅及個人入息課稅，上限6000元；寬減2023至2024年度首兩季度差餉，每戶每季上限1000元；寬減下年度百分百利得稅，上限6000元；寬減下年度非住宅物業差餉，上限每戶每季1000元。
政府同時提出，提高子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額至13萬元。
當局亦會繼續為每個合資格住宅用戶提供1000元電費補貼，涉及開支約29億元，而每戶50元的電費紓緩金計劃，亦會延長至2025年。另外，領取綜援、高齡津貼、長生津者也會額外獲發半個月津貼。「公共交通費用補貼計劃」的臨時特別措拖亦延至今年十月底，政府同時繼續為文憑試考生代繳考試費。
相對去年預算案，薪俸稅、住宅物業差餉的寬免幅度均減少。電費補貼及綜援、高齡津貼、長生津者也會額外獲發半個月津貼幅度則維持。
預算案稅務寬免及其他派糖措施：
- 減2022至23年度百分百薪俸稅及個人入息課稅，上限6000元
- 寬減2023至2024年度首兩季度差餉，每戶每季上限1000元
- 寬減下年度百分百利得稅，上限6000元
- 寬減下年度非住宅物業差餉，上限每戶每季1000元
- 提高子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額至13萬元
- 為每個合資格住宅用戶提供1000元電費補貼
- 領取綜援、高齡津貼、長生津者額外獲發半個月津貼
- 「公共交通費用補貼計劃」的臨時特別措拖延至今年十月底
- 為文憑試考生代繳考試費