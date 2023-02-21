港大醫學院發現新冠病毒新型宿主蛋白酶 有助研發針對Omicron藥物 (22:39)

研究成果已發表在國際科學期刊《Science Advances》。負責研究的微生物學系臨床副教授陳福和表示，研究揭示新冠病毒原始株及Omicron變異株感染過程中利用的新型膜蛋白酶，有助了解冠狀病毒的入侵機制，對研發針對Omicron變異株的藥物非常重要。

港大醫學院通過使用假病毒篩選系統，發現細胞膜上的「膜型基質金屬蛋白酶」（MT-MMP）及「去整合素金屬蛋白酶」（ADAM）能加速新冠病毒SARS-CoV-2入侵細胞。研究人員隨後就兩種蛋白酶進行體外及體內模型實驗，在細胞模型中，發現MMP抑制劑在人肺及腸細胞中的新冠病毒複製率，分別減少了96%和85%，反映抑制宿主MT-MMP可顯著降低新冠病毒的入侵及複製。

至於倉鼠體內模型藥物研究，MMP抑制劑顯著降低新冠病毒的肺部病毒載量，並減輕倉鼠肺部組織的損傷。研究人員在倉鼠的鼻甲和肺部中發現，與新冠病毒原始株相比，MT-MMP對應Omicron BA.1的效果更好；抑制病毒複製方面的成效甚至比「絲氨酸蛋白酶抑制劑」（camostat）更好。