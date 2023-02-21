三食肆拒租場或突「維修」  羅健熙：搞到啲餐廳係咁壞嘢都唔好意思 (21:58)

民主黨籌辦黨友晚宴一波多折，該黨今晚原在葵涌一間酒家訂了酒席，準備7時讓黨友及友好聚會，為免生枝節，該黨一直對活動資料及地點保密，惟該黨人士下午到場安排時，酒樓負責人以維修煤氣為由，指晚市停開，不能提供服務。

羅健熙說，原打算疫情結束、社會復常，辦春茗與會員好友聚餐交流，沒想到簡單聚餐也遇上這樣多的「巧合」和困難。他指社會各方都應思考，「為何會這麼巧合？為何會有這樣的氣氛？這樣的氣氛對社會有甚麼益處？」

民主黨原定的春茗晚宴，有約200位會員及街坊參加，對於春茗無法舉行，民主黨對事件造成不便表示歉意。

據知，今次涉事酒樓是葵芳名門讌客。記者向酒樓查詢原因，職員以煤氣喉損壞為由，指午市後停開，又指不清楚晚市有什麼人訂座。

民主黨被拒已非首次，去年7月曾預訂另一酒家辦宴會，宴會場地以附近「群組確診情况」，需要關閉清潔而未能營業。民主黨當時以指短期內難以尋找替代場地，押後活動。