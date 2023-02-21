男子偽造土地註冊文件稱有車位出租被捕 10人受騙失46萬 (21:16)

一名40歲無業男子涉嫌僞造土地註冊等文件，於社交平台謊稱有車位出租，吸引至少10人向他一次過繳交一年租金。10名事主事後發現被騙，報警求助，每人損失約5至6萬港元，總損失達46.5萬元。警方經調查後派出探員喬裝租客，今天（21日）將涉案男子拘捕，並在他家中搜出一批價值超過800萬元的奢侈品。男子涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「偽造文書」及「洗黑錢」，現正被扣留調查。
將軍澳警區科技罪案組主管督察羅君傑稱，上月17日至本月13日期間接獲多名市民報案，指2022年底開始在社交平台見到有人聲稱有將軍澳私人屋苑的車位出租，並上載車位照片作招徠。事主與騙徒初步交涉後，騙徒提供僞造的土地註冊處文件及其他相關文件，搏取受害人信任。事主與騙徒親自會面並進行簽約，事主即時以網上轉賬形式繳交一年租金，其後騙徒失去蹤影。一衆事主事後發現騙徒在同一時間出租車位給多人，懷疑受騙，報警求助。
警方在被捕人身上及家中搜出多部電腦、手提電話、13隻共值約700萬元的手表、價值100萬元的首飾及手袋、價值6萬元的球鞋以及7萬元現金。經初步檢驗，電腦內有僞造的合約及相關文件。警方不排除上述奢侈品與洗黑錢有關，相信有人透過購買有市場價值的產品，再以其他方法清洗黑錢。