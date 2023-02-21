男子偽造土地註冊文件稱有車位出租被捕 10人受騙失46萬 (21:16)

將軍澳警區科技罪案組主管督察羅君傑稱，上月17日至本月13日期間接獲多名市民報案，指2022年底開始在社交平台見到有人聲稱有將軍澳私人屋苑的車位出租，並上載車位照片作招徠。事主與騙徒初步交涉後，騙徒提供僞造的土地註冊處文件及其他相關文件，搏取受害人信任。事主與騙徒親自會面並進行簽約，事主即時以網上轉賬形式繳交一年租金，其後騙徒失去蹤影。一衆事主事後發現騙徒在同一時間出租車位給多人，懷疑受騙，報警求助。

警方在被捕人身上及家中搜出多部電腦、手提電話、13隻共值約700萬元的手表、價值100萬元的首飾及手袋、價值6萬元的球鞋以及7萬元現金。經初步檢驗，電腦內有僞造的合約及相關文件。警方不排除上述奢侈品與洗黑錢有關，相信有人透過購買有市場價值的產品，再以其他方法清洗黑錢。