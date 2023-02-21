初選案｜法官不滿控方屢播片段　稱不代表可確立指控或加強舉證 (18:06)

控方今午繼續播片，被問到為何播放公民黨於2020年3月的記者會片段，控方稱有兩名被告未承認片段的真確性。辯方表示，控方尚未交代「共同串謀者原則」（co-conspirator rule）的應用範圍，辯方處於兩難境地，無法承認任何證據，而同樣問題將不斷出現。片段所見，時任公民黨黨魁楊岳橋在記者會表示，如果特區政府不處理五大訴求，該黨將在新一屆立法會的會期，否決每項政府法案和財政撥款。

初選組織者於2020年6月舉辦第2次記者會，控方一度打算播放記者會片段。在法官提問下，控方表示播片可以釐清謄本的問題。法官陳慶偉聽畢質疑，控方播片後只向區諾軒提出3至4條問題，「我們坐在這裡，並非為了浪費時間觀看不相關的片段」。法官李運騰提醒控方要善用時間，播片不代表控方可以確立對被告的指控，或者加強控方舉證。

控方後來不再播片，改就初選事項向區諾軒提問，包括區於2020年6月發布的facebook帖文〈以正視聽——假如我有資格回應抗爭派立場聲明書發起人〉。區表示，當時五區直選的初選參加者已達成協議，但沒有對外公開內容，一來是發布協議文件可能導致候選人被取消資格，二來如果阻止他人參選，可能觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》。區提及，曾有輿論表示，任何人如果就否決預算案表達觀點，有機會被指不尊重《基本法》，增加被取消資格的風險。審訊明（22日）續。