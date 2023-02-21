值120萬港元外幣夾雜誌內頁空運本港未申報　海關拘兩男 (16:46)

海關上周五（17日）在香港國際機場貨運站查件，在一件從韓國抵港、報稱是衣服及書本的空運郵包內，發現藏有大量未經申報的外幣現金，折合約120萬港元。調查後，海關昨日（20日）展開監控遞送行動，在大角嘴拘捕兩名非本地男子，懷疑他們安排輸入涉案現金而無作出申報，並利用本地一個工廈的廢棄工場接收物品，涉嫌違反《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》。

海關調查後得知，兩男計劃收取涉案外幣後，到涉案工廈附近到找換店將其兌換成港幣，再分派其他人。海關懷疑涉案人士不申報携帶大量現金，除了為避稅，亦可能不想留下個人資料。

海關指，如發現有人處理懷疑犯罪得益，會與律政司商討意見，落案起訴有關人士從事洗黑錢活動。海關亦會積極與海外相關執法機關交流追查涉案現金來源是否與犯罪得益有關。海關提醒市民，若輸入超過12萬港元，必須透過海關網上現金類物品申報系統，預先向海關作出申報。海關呼籲市民提高警覺，切勿接受任何人委托輸入、輸出大量現金。根據法例，一經定罪可罰款50萬及監禁2年。