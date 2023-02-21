初選案｜庭上播首次初選記者會　戴耀廷指提議席目標兼稱機會千載難逢 (14:35)

早前辯方為吳政亨申請缺席聆訊覆診，法官今天表示因應被告等需要醫療診治，審訊期間有11天將改為半日聆訊。

而在選舉論壇上，未被起訴、民主黨的涂謹申和鄺俊宇有份參與。涂謹申表示參選是認為自己有貢獻、具抗爭意志，「甚至預備埋坐監」，涂又問其他參選者覺得他做錯甚麼，以致不應參選。認罪的岑敖暉則於論壇上稱，在DQ和國安法之下，不能再對議會有正常想像，就算達至「35+」，他不期望即時回應五大訴求，「35+」的重要性是在於逼使政府付出更大政治代價， 他又說否決財政預算案的情况未必出現。

認罪的王百羽則形容立會「35+」或「40+」仍屬「海市蜃樓」。不認罪的公民黨李予信重申，不能放棄對法治的追求。至於涂謹申被問到民主黨黨綱包括關心中國時，他提到自己被指是「大中華膠」，但否認那是包袱。

另外，區諾軒作供指於2020年3月26日，連同認罪戴耀廷召開首個初選記者會，目的是講述立會過半的願景，以及各區贏得議席的目標。在記者會上，戴指民主派在區議會選舉取得多席，他遂和區諾軒進行協調工作，欲在立法會地區直選達至「66443」目標，共得23席。戴稱，他曾提出公民抗命是大殺傷力武器，而立會過半則是「大殺傷力的憲制武器」，可以否決財政預算案。他又形容是立會過半是共同責任，亦是「千載難逢、稍瞬即逝」。