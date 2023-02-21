立場新聞案｜控方提梁天琦被指盤問過寬　官指與案有關惟毋須一再追問 (14:05)

律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，針對梁晃維在文中指本土派和香港民族黨有「咁好的政治理念」一句提問，並引述2016年梁天琦參選立法會時的多則報道，包括在補選會場宣傳梁的票數時，其支持者大喊「香港建國」口號，伍在庭上反問「咁都唔係港獨？」鍾沛權則認為，由於當時梁是唯一一名本土派候選人，不同光譜的本土派支持者均為他助選，不能因而肯定梁支持香港建國，亦不記得梁是否支持港獨。

控方繼續提問時，辯方質疑控方在12天盤問內不斷反覆追問，「尋日就係拉登同普京，今日就係梁天琦，同我哋文章真係太遠，同埋好多時都覺得問題重覆同埋無意思」；郭官認為提問與案有關，但鍾已回答他不知道，「某個階段唔可以再追問落去」。控方遂引述其他報道，講及梁天琦隨後簽署確認書效忠基本法，但自言不違反其港獨理念。

控方總結，一般讀者缺乏有關資訊，不知本土派被DQ的原因，很容易接受梁晃維的說法。鍾沛權則不同意，強調政治人物非宗教領袖，「正常讀者對政治人物講嘅嘢有自己判斷，唔係政治人物講乜佢就信乜」，反指根據控方的說法，任何政治主張也可能觸礁，更不可能再有反對聲音。