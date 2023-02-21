兩犯性罪行男子圖姦13歲女學生不遂　認罪候判 (13:54)

被告曾昭宇（42歲）報稱無業，被控於2021年4月21日，在沙田某大廈某樓後樓梯間企圖強姦女童X。

案情指，當日下午1時，X在大廈乘搭電梯回所住樓層時，被告與X在同一樓層步出電梯，其後被告要求X跟隨他。X驚慌下不敢回家，正想沿樓梯逃離時，被告威脅X聽他命令，否則會用刀割傷她臉龐，X遂不敢反抗。被告將X帶到後樓梯非禮，除去X下身衣物。其後X看見被告露出陽具，將下體來回碰撞X的陰道逾一分鐘，但是沒有插入。

其後被告着X穿回衣服，2人各自離開。X回家後向繼母哭訴事件，由繼母報警處理。被告翌日在土瓜灣寓所被捕，警誡下招認企圖強姦X，而他當日想到父母家中問母親借錢，父母寓所位於X家的上一層。被告見到X與他在同一樓層步出電梯後才生惡念，他因無法勃起而未能強姦X，其後他想起女友，以及過去在小欖所學因而自制。事後醫生診斷X無嚴重傷勢及情緒穩定。