兩條經將藍隧道過海巴士線下月試辦　暫設平日早上兩班車 (13:12)

新開辦的兩條路線均只單向由將軍澳過海往港島，690S暫定由坑口出發，往康城後穿過將藍隧道過海，其後經告士打道往中環。694S則由調景嶺站出發，同樣先往康城，過海後會經民康街、英皇道、筲箕灣道，最後抵達小西灣。

西貢區議員張美雄歡迎署方開辦路線，但認為班次密度安排「太保守」，而且早上8時15分才開車太遲，早上9時上班者「喺東隧塞一塞車就遲到」，建議署方加密至早上繁忙時段約10分鐘一班車，並在傍晚繁忙時段提供港島往將軍澳服務，其後逐步全日雙向服務。區議員方國珊亦建議署方先安排路線試行全日化3個月，讓區內居民有充足時間認識和習慣新路線，減少依賴港鐵。張美雄引述署方回應稱會研究修訂服務安排，下月再向區議會匯報。

運輸署今早亦安排西貢區議會試搭「將藍隧道版」九巴296P及新巴798P線，張美雄指，試搭後發現行將軍澳隧道出市區反而快1至5分鐘，估計新舊路線快慢只涉交通燈號問題，促署方重整路線沿途站點或直接研究開新線。