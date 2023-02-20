中大民調﹕21.5%受訪者認為現時是買樓的合適時機　升5.6個百分點 (22:12)

中大香港亞太研究所上月30日至本月9日以電話訪問705名18歲或以上市民，近55%表示家庭在房屋方面支出包括供樓、租金、差餉等負擔頗重或非常重，認為不太重和完全不重的分別有31.9%及7.3%。與去年同類調查相比，覺得頗重或非常重的比例分別上升4.9和3.3個百分點，認為不太重和完全不重則下降6.1和2.2個百分點。

調查又發現，21.5%受訪者認為現時是買樓合適時機，較去年上升5.6個百分點；覺得不是合適時機的有56.1%，較去年下降4.1個百分點。另外，約80%認為擁有自置物業頗重要或非常重要，15%表示不太重要或非常不重要。

對於未來一年住宅樓價走勢預測，35.8%受訪者估計將和現時相若；認為下跌的有30.8%；預料上升的有22.7%（見圖）。

估計樓價下跌的受訪者中，36.6%認為樓價將跌半成至少於一成；20.9%認為跌一成至少於兩成。預料樓價上升的受訪者中，近五成半認為樓價將升半成至少於一成。

根據差估署數據，去年12月私人住宅售價指數報332.5點，按月跌2.03%，連跌7個月，創2017年4月後新低。若與2021年9月的歷史高位398.1點相比，累跌16.48%。