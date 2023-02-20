初選案｜控方播認罪者出席論壇片段遇官質疑　改播超區論壇只涉一人不認罪 (18:53)

控方逐一播放不同選區的初選論壇片段，其中播畢新界東片段後，控方問論壇流程是否如區諾軒所安排，區諾軒回答「所有環節，包括得罪人嘅環節，都係我設計嘅」。

至於「超區」界別初選涉及5人，包括未被起訴的民主黨涂謹申和鄺俊宇、已認罪的岑敖暉和王百羽，以及不認罪受審的公民黨李予信。涂謹申在論壇自言有入獄的準備，又指國安法設有「勾結」控罪，如果他直接回答關於國際施壓的問題，「已經係預（計）5年、10年的監禁，係我預算付出嘅」。

論壇嘉賓問到，公民黨郭榮鏗於2019年主持內會會議選主席，做法令公民黨引以為傲，但《港區國安法》生效後，李予信進入立法會能否做到類似角色。李表示應該在不同場域抗爭，而他曾於6．12事件一週年參與人道支援被捕，希望與港人並肩作戰。

各人在論壇談及「35+」計劃，岑敖暉認為無可能透過「35+」落實五大訴求和改變《警察通例》；涂謹申則表示屆時「大把嘢可以玩」，民主派可以就不同議題質詢政府官員，令對方出醜。有「超區坦克車」之稱的王百羽，則承諾會在議會肢體抗爭，將「親中」議員「一個一個車出去議事堂」，庭上傳來笑聲。