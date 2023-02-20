特區土耳其救援隊讚國家搜救隊經驗豐富能力優秀　否認升旗儀式礙救援 (18:13)

于文陽表示，今次是特區救援隊首次到海外參與救援行動，亦是首次與國家救援隊合作，指對方為特區救援隊提供寶貴的搜救經驗，強調國家搜救隊富有經驗，裝備及動員能力都較特區救援隊優秀。他舉例，國家搜救隊於現場有電腦上網、亦有廚師負責救援隊膳食等，特區救援隊將會總結經驗，強化動員能力及添置更多裝備，例如衛星電話等，又期望再與國家搜救隊合作及舉行聯合大型操練。他指，國家搜救隊已註冊為重型救援隊，可連續14日在災區救援；相反，現時本港申請的註冊救援隊規模，只可參與救援7日，指本港正申請成為中型救援隊。

被問及特區救援隊有否因舉行升旗儀式而延誤救援工作，于文陽強調沒有因升旗儀式而延誤救援工作，指特區救援隊抵埗後已即時向國際救援組織報到，認為「中國人升國旗係冇問題嘅」。他舉例稱消防局每天都會有升旗儀式，但從來都沒有因升旗儀式而延誤救援工作。

對於本港的坍塌搜救專隊的英文縮寫「USAR」被指會惹人誤會為美國的坍塌搜救專隊，于文陽指，坍塌搜救專隊的英文縮寫屬國際認可，指會考慮是否有需要加上國家標誌或象徵於名字上。

保安局政府保安事務主任朱文龍表示，特區救援隊不怕艱辛，收到消息後毫不猶豫出發，顯示公務員勇於承擔的精神。他又指，特區政府向中央提出，冀特區救援隊到埗後能夠與中國救援隊合作。