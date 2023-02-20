社民連街站展PayMe二維碼被控無牌籌款　辯方引警當日報告稱現場無籌款 (15:25)

旺角警區特遣隊女警吳嘉欣供稱，2021年7月24日，她接報洗衣街之行人天橋上近弼街有滋擾投訴個案，於是到上址查看，見陳寶瑩（65歲）在街站持咪叫喊，內容提及捐款和政治事件，成員唐婉清（63歲）在派傳單。街站設籌款箱，掛起「釋放所有政犯」的橫額和擺放寫有「捐款撐『長毛』」等字句的易拉架。

控辯雙方承認的事實指，易拉架上的二維碼有社民連的PayMe編碼和官方網站，另外一些掃描後連結梁國雄、吳文遠等人的Patreon帳戶。旺角警區活動管理組警員麥樂恒則供稱，2021年8月14日他到上址另一街站，看到懷疑用作籌款的箱子，陳寶瑩持咪喊話，唐婉清及義工何榮溢（52歲）分別在整理物資和派傳單。

吳嘉欣在辯方盤問下同意，她抵達現場之後看不到有途人把錢放入箱內，兩名被告亦無收取金錢。另外，該箱子無標明「籌款」字眼，不排除它有收款以外的用途。辯方引述警方案件管理報告，形容當日「無籌款活動(no fund-raising activity)」，吳解釋紀錄不是由她撰寫，但以其理解，純粹是指無人放錢入箱內。